Принесете домой самое лучшее сало: на что нужно обратить внимание при его покупке

Вы научитесь определять его качество за секунду

Аппетитное сало – любимый продукт многих украинцев и даже национальный символ нашей кухни! Этот продукт обожают практически все – от самых маленьких до наших дедушек и бабушек. Употребляют его в разных видах: от жареного и копченого до засоленного сала и даже вареного.

Конечно, каждый кулинар хочет принести с рынка самое вкусное и свежее сало. Выбрать его — несложно, главное — помнить о хитростях от "УНИАН".

Как выбрать качественное сало

Определить качество сало можно по трем основным критериям. При покупке продукта обращайте внимание на следующее.

Всегда смотрите на цвет продукта. Сало должно быть гладеньким, с равномерным светло-розовым оттенком и тоненькой прослойкой мяса.

Можно продукт понюхать: сало должно пахнуть соломкой и дымком. Некоторые опытные покупатели берут с собой на рынок зажигалку и поджигают маленький кусочек сала. Если запах нас не раздражает — можете спокойно покупать.

Обязательно обратите внимание на упругость продукта. Чтобы проверить свежесть сала, можно спичкой проткнуть саму шкурку. Все просто: шкурка упругая и протыкается — продукт свежий. Однако спичка не должна входить как масло, а немного "сопротивляться".

Такая хитрость не сработает на соленом продукте. А вот в сало с большой прослойкой мяса спичка должна входить туго.

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