Таропрогноз на 19 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 19 октября 2023 года, некоторых ждут плохие новости, разочарование и апатия, в то время как другие наоборот смогут что-то выиграть и добиться успехов.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шестерка жезлов, Тройка мечей, перевернутый Туз кубков

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в ближайшее время Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" называл 11 распространенных привычек, от которых врачи советуют избавиться каждому, чтобы быть здоровее.