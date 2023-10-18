Таропрогноз на 19 октября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В четверг, 19 октября 2023 года, некоторых ждут плохие новости, разочарование и апатия, в то время как другие наоборот смогут что-то выиграть и добиться успехов.
Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день октября. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
Шестерка жезлов
Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.
Тройка мечей
Еще эта карта называется Владыкой печали. Ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
Перевернутый Туз кубков
Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в ближайшее время Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.
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