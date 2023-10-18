Таропрогноз на 19 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 19 жовтня 2023 року, на деяких чекають погані новини, розчарування та апатія, тоді як інші навпаки зможуть щось виграти і досягти успіхів.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка жезлів, Трійка мечів, перевернутий Туз кубків

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що найближчим часом на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

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