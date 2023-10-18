Этим знакам Зодиака со дня на день выпадут редкие возможности

Не упустите шанс улучшить свое финансовое и профессиональное положение

Третья неделя октября в 2023 году принесет массу интересных возможностей для представителей сразу трех знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Телец, Скорпион и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на деньги и работу на неделю с 16 по 22 октября включительно.

Тельцам выпала Двойка жезлов

Эта карта пророчит Вам в ближайшую неделю трудновыполнимые профессиональные задачи, которые дадут Вам возможности для развития. Однако правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами.

Скорпионам выпал Паж жезлов

У Вас в ближайшее время могут появиться отличные возможности для решения рабочих вопросов и карьерного роста, однако лишь от Вас зависит, как Вы ими воспользуетесь.

Стрельцам выпал Паж мечей

Вам на этой неделе карты Таро рекомендуют как следует заняться своими финансами и рабочими делами, — сейчас отличное время, чтобы пересмотреть свои планы, провести анализ расходов и доходов, это будет хороший вклад в будущее.

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