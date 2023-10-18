При какой температуре нужно стирать носки: многие не знают правильный ответ

В зависимости от степени загрязнения температура воды для стирки должна меняться

Носки носят, как правило, с утра до вечера, не меняя в течение дня. За это время на них накапливаются бактерии и другие микроорганизмы. Поэтому важно относится к стирке этого элемента гардероба с особым вниманием.

В зависимости от того, сколько времени носки находились на ногах и от степени загрязнения зависит температура, при которой их нужно стирать, пишет Merkur.

Слегка загрязненные сухие носки специалисты рекомендуют стирать при температуре 30 градусов в стиральной машине. То есть можно даже включать деликатный режим стирки и использовать мягкие моющие средства.

Носки из прочного материала можно стирать и порошковыми средствами, применять отбеливатель. Но прежде всего проверьте, что по поводу ухода за изделием советует производитель на этикетке.

Если после нахождения в носках присутствует неприятный запах, или же они пропитались потом и мокрые, стирайте изделие при 40 градусах. Для сильно загрязненных носков уместно использовать цикл предварительной стирки и дополнительный цикл полоскания.

Если у владельца носок грибок стопы или ногтей, для стирки нужно использовать режим с температурой 60 градусов и использовать гигиеническое моющее средство. Таким образом можно справится с микробами и бактериями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как часто нужно стирать банное полотенце. Многие делают это намного реже, чем следует.