Натуральное средство убьет затхлый запах полотенец за одну стирку: и это не уксус

Справиться с вонью после стирки полотенец можно без дорогих порошков

Полотенца часто остаются влажными, из-за чего появляется неприятный запах, который не всегда уходит после стирки. Однако избавиться от затхлости поможет натуральный компонент.

Чтобы полотенца не воняли и оставались свежими, добавьте при стирке лишь один ингредиент. Об эффективном лайфхаке рассказывает The Sun.

Так, иногда полотенца после стирки воняют затхлостью, сыростью и плесенью. Дорогие магазинные порошки и кондиционеры для белья не гарантируют вам решение этой проблемы, а вот абсолютно экологичный продукт порадует результатом. Речь, к слову, идет не об уксусе.

Попробуйте добавить в стиральную машину несколько капель масла чайного дерева. Благодаря простому трюку вонь уйдет, а полотенца станут ароматными. Весь секрет в том, что натуральное масло обладает антибактериальными свойствами, это, в свою очередь, помогает удалить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от постельных клопов на домашних полотенцах. А еще мы писали, из-за чего ткань полотенец превращается в "колючку".