Чайный налет как рукой снимет: простой лайфхак, как отмыть потемневшие чашки с помощью кефира

Этот способ пригодится любителям чая

Всем любителям чая знакомо это явление, когда на кружках, особенно белых, остается чайный налет. Такую пакость обычно делает именно черный чай, хотя и от зеленого тоже бывает налет. Хозяйки часто задаются вопросом, как отмыть чашки от этого надоедливого налета.

Как оказалось, есть два способа, с которыми вам помогут подручные бюджетные средства, пишет ukr.media. Первое, это кефир, а второе — сода.

Чистим кружки с помощью кефира

Просто налейте полные чашки кефира и оставьте на несколько часов. Молочная кислота, которая содержится в кефире отлично справится с чайным налетом. К тому же, потом этот кефир можно спокойно выпить или сделать оладьи, так как он безвредный. После кефира чашки достаточно просто сполоснуть в теплой воде и они засияют чистотой.

Моем чашки с содой

Сода — самое универсальное и бюджетное средство в доме. Ее можно использовать и для чистки чашек от чайного налета. Смешайте столовую ложку соды с двумя ложками уксуса и обработайте этим раствором чашки и другую посуду. Оставьте на 10-15 минут и смойте горячей водой. Чашки тут же будут блестеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем застелить полки холодильника. Эти два бюджетных средства помогут бороться с грязью и потертостями полок.