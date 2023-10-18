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Чайный налет как рукой снимет: простой лайфхак, как отмыть потемневшие чашки с помощью кефира

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Справится даже ребенок Новость обновлена 18 октября 2023, 18:46
Справится даже ребенок. Фото Freepik

Этот способ пригодится любителям чая

Всем любителям чая знакомо это явление, когда на кружках, особенно белых, остается чайный налет. Такую пакость обычно делает именно черный чай, хотя и от зеленого тоже бывает налет. Хозяйки часто задаются вопросом, как отмыть чашки от этого надоедливого налета.

Как оказалось, есть два способа, с которыми вам помогут подручные бюджетные средства, пишет ukr.media. Первое, это кефир, а второе — сода.

Чистим кружки с помощью кефира

Просто налейте полные чашки кефира и оставьте на несколько часов. Молочная кислота, которая содержится в кефире отлично справится с чайным налетом. К тому же, потом этот кефир можно спокойно выпить или сделать оладьи, так как он безвредный. После кефира чашки достаточно просто сполоснуть в теплой воде и они засияют чистотой.

Моем чашки с содой

Сода — самое универсальное и бюджетное средство в доме. Ее можно использовать и для чистки чашек от чайного налета. Смешайте столовую ложку соды с двумя ложками уксуса и обработайте этим раствором чашки и другую посуду. Оставьте на 10-15 минут и смойте горячей водой. Чашки тут же будут блестеть.

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#Чай #Кефир #Чашки #Сода