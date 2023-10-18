Не содой и не белизной: чем помыть кошачий туалет от неприятного запаха

Лоток для котов нуждается в глубокой очистке

Появление в доме кота приносит не только радость, но и определенные заботы. Первым делом его нужно приучить к лотку. Но даже от приученных ходить в свой туалет животных может появляться неприятный запах.

Такая проблема возникает из-за того, что некоторые хозяева очищают лоток лишь поверхностно, не удаляя мочевой камень. Он проявляется в виде белого налета на стенках лотка. Мочевой камень прочно въедается в пластиковую поверхность и постепенно начинает издавать довольно неприятный запах. К счастью, избавиться от него можно с помощью доступного средства.

Удалить мочевой камень, а вместе с ним и неприятный запах поможет кислородный отбеливатель. Он растворяет отложения и в то же время не разрушает структуру пластикового лотка.

Две столовые ложки кислородного отбеливателя необходимо насыпать в лоток и залить кипятком. Через несколько секунд начнется реакция и образуется плотная пена.

Спустя полчаса по поверхности лотка необходимо пройтись щеткой и удалить весь отделившийся от стенок налет. Не забудьте сполоснуть кошачий туалет чистой водой.

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