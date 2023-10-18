Так делали наши бабушки: эффективный способ очистить грибы от червей с помощью соли

Сделать этот раствор проще простого, а результат порадует

Собирая в лесу грибы, можно не заметить, что в них уже поселились паразиты. Как известно, для червяков, комашек и личинок грибы — отличное место обитания, тогда как людям нужно от них избавляться. Предлагаем вам использовать один копеечный ингредиент, который поможет очистить лесные грибы от вредителей.

Как оказалось, это очень давний способ, которым пользовались еще наши бабушки, пишет glavred. При этом он сохраняет свою эффективность и сейчас.

Как очистить грибы от червей?

Начните с того, что тщательно осмотрите принесенные из леса грибы на наличие червей и очистите те, що заметны.

Промойте грибы холодной водой под краном, можно использовать мягкую губку или щетку. Это поможет убрать грунт, прилипшую листву и хвою, а также личинки и слизни.

Теперь в большой кастрюле сделайте сильный солевой раствор — смешайте много соли и с водой в кастрюле.

Переложите грибы в этот раствор и оставьте на несколько часов.

После этого снова промойте грибы под проточной водой из крана.

Все, теперь грибы готовы к подальшей обработке, отвариванию, сушке или приготовлению блюд, в зависимости от вида.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в одно движение очистить лесные грибы от "живности". Это простой трюк, которым пользуются опытные грибники.