Понадобится ваш ноготь и капля йода: простые способы проверки качества молока

Проверка займет у вас немного времени

Молоко — частый ингредиент многих блюд. Например, самые пышные оладьи получатся только с этим продуктом. Поэтому важно, чтобы молоко было качественным и безопасным.

Многие предпочитают покупать этот продукт на рынке. Однако это не означает, что продукт полностью качественный и безопасный. Проверить его можно всего за минуту, и мы вместе с Foodoboz расскажем, как.

Как проверить качество молока на рынке

В это сложно поверить, но для проверки качества молока понадобятся только… чистые ногти и капля молока. Просто попросите продавца капнуть немного молока на ноготь.

Если молоко качественное и натуральное, оно будет держать форму благодаря большому содержанию жиров и белков. А вот если напиток сразу стечет с ногтя — перед вам разбавленный продукт с мелом.

Как проверить качество молока в домашних условия

Купленное молоко легко проверить в домашних условиях. Для этого вам понадобиться только немного напитка и несколько капель йода.

Налейте в небольшой стакан молока и добавьте йод. Если напиток сразу стал голубого оттенка — в нем присутствует крахмал. Желтый же цвет молока укажет на его натуральность.

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