Зачем кипятить зубные щетки: от такой пользы будете в восторге

Используйте их с большой пользой

Оказалось, что у старых зубных щеток есть свои применения в быту. Не стоит выбрасывать их, ведь можно подарить им вторую жизнь и извлечь из этого решения много пользы.

Что нужно сделать в первую очередь, так это прокипятить их. О полезном применении старых пластиковых зубных щеток пишут на сайте cpykami.

Зачем кипятить зубные щетки

Удалите старую щетину с зубных щеток. Подогрейте воду в кастрюле. Погрузите пластиковые зубные щетки в горячую воду. Когда они станут от нагрева более гибкими, извлеките их из воды и своими руками придайте форму крючков.

Эти самодельные крючки могут быть очень полезными в домашних делах. Вы можете закрепить их на двери кухонного шкафа, духовки и не только. Эти крючки можно использовать для хранения кухонных принадлежностей, полотенец и многих других вещей.

Это креативное, необычное и очень простое решение

Ранее мы рассказывали, почему щетину на зубных щетках делают разных цветов. Это не какой-то там маркетинговый ход.

Также "Телеграф" писал, можно ли стирать вместе носки и нижнее белье. Многие боятся так делать.