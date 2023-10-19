Зачем наносить на ванну пену для бритья: самый гуманный лайфхак

Всего 10 минут — и ваша акриловая ванна как новая

Акриловые ванны требуют тщательного и осторожного ухода. Если использовать абразивные средства и жесткие щетки, то это может привести к повреждению покрытия, и устранение проблем потребует полноценной реставрации.

Следует очищать акриловую ванну от желтизны бережно. Это можно сделать за 10 минут и с двумя бюджетными ингредиентами, работающие в комплексе. Об этом пишет ukr.media.

Чем и как почистить акриловую ванну

Сначала начните с промачивания внутренней поверхности ванны, затем посыпьте обычной пищевой содой на загрязненные участки. Потом нанесите на проблемные места пену для бритья, и даже можно слегка смешать ее с содой.

После этого оставьте смесь в ванне на десять минут, затем просто аккуратно вытрите ее обычной мягкой тряпкой или можно использовать меламиновую губку. Затем просто смойте остатки средства, и ваша ванна приобретет белоснежный оттенок, будто она только что была куплена.

Ранее мы писали, как отмыть обычную ванну без химсредств. Ее не придется тереть, и этот способ легко справится с оставшимся от воды налетом.