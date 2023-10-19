Возьмите эти два средства и нанесите на ванную: ваша сантехника станет чистой как никогда
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Лайфхак поможет очистить акриловую ванну и не повредить покрытие
Акриловое покрытие требует бережного и аккуратного отношения. Поэтому акриловую ванну категорически запрещено чистить средствами с абразивными частицами и бытовой химией, в составе которой содержится хлор.
Если во время уборки натереть ванну веществом с грубыми частицами, либо порошковым средством для сантехники и использовать жесткие щетки, покрытие портится, образуются микротрещины. От хлорсодержащих средств акриловое покрытие желтеет. При неправильном уходе в некоторых случаях может понадобиться даже полноценная реставрация или замена ванной.
Эффективно очистить акриловую ванну поможет либо покупная химия с мягким составом и кремовой консистенцией, либо 2 проверенных народных средства.
- Хорошо смочите ванну внутри водой.
- На загрязненные места нанесите разведенную в небольшом количестве теплой воды пищевую соду. Сода считается мягким абразивом и иногда ее можно применять для очистки.
- Следом на проблемные места нужно нанести пену для бритья.
- Оставьте средства действовать на 10 минут, а затем протрите мягкой тряпкой.
- Затем смойте средство.
После такой нехитрой процедуры ванна приобретет белоснежный цвет.
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