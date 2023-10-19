Бесплатное средство: три способа использования рассола из-под сыра

Из этой жидкости может быть определенная польза

Мы рассказывали, как готовить вкусный салат с фетой. Все рассольные сыры популярны, ведь обладают тонким вкусом, который прекрасно сочетается с разными продуктами.

Моцарелла, фета и ряд других видов сыра продаются в рассоле, который кулинары часто выливают. И практика показывает, что зря, потому что из этой жидкости можно извлечь определенную пользу. В частности, с ней можно готовить вкусные блюда. Об этом рассказали на ProstoWay.

Прежде всего, в рассоле из-под сыра можно сварить рис. Так гарнир получится отличным. Просто залейте крупу рассолом, а не водой, или добавьте его в воду для варки.

Рис, сваренный с сывороткой, будет иметь тонкий сливочный вкус. Но обратите внимание на соленость рассола и уже отталкиваясь от нее принимайте решение, солить ли рис.

Также с творожным рассолом можно варить супы, бульоны, макароны. Прекрасная идея – подмешивать сыворотку в тесто для соленой выпечки. Так получится вкусная пицца, хлеб, блины и т.д.

А еще в этом рассоле можно замариновать мясо. Добавьте ее в маринад для шашлыка или запекания – она придаст нежный сливочный привкус.

Если вы не планируете использовать сыворотку, ее можно заморозить. Также мы рассказывали, как отмыть руки из-под грибов.