В спальне будет превосходный аромат: три необычных трюка (видео)

Приятный запах обеспечен без магазинных освежителей

Бороться с неприятным запахом в доме можно без дорогих ароматизаторов или спреев для освежения воздуха. Маленькие хитрости помогут убрать вонь и сохранять помещение свежим.

Чтобы в спальне был превосходный аромат, попробуйте необычные лайфхаки с подручными средствами. Об этом рассказывает блогер @anna_louisa_at_home в TikTok.

Так, сначала автор ролика смешивает в емкости пищевую соду и пару капель эфирных масел. Полученную смесь она наносит на матрас, оставляет на 15-20 минут и затем очищает ручным пылесосом.

Второй трюк – блогер делает раствор из половины чайной ложки средства для мытья посуды, столовой ложки пищевой соды и 0,5 литра газированной воды. Самодельным средством она освежает изголовье кровати. Для этого девушка использует странную уловку: оборачивает крышку кастрюли полотенцем, чтобы вытирать поверхность.

Последняя хитрость из популярного видео поможет освежить подушки. Попробуйте положить под наволочки пакетики английской соли с каплями эфирных масел, благодаря чему изделия будут всегда пахнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить мебель от шерсти домашних животных. Вещь, которая вам нужна, стоит недорого и доступна каждому.