От плесени ничего не останется: два подручных средства заменят агрессивную химию

Справиться с грибком помогут доступные компоненты, скорее всего, они тут же найдутся на вашей кухне

Из-за повышенной влажности в доме может появляться не только конденсат на окнах, а и плесень. К счастью, решить проблему можно без дорогой бытовой химии.

Чтобы очистить поверхности от плесени, воспользуйтесь подручными альтернативами. Об эффективных лайфхака пишет Express.

Как избавиться от плесени с помощью уксуса

Так, уксус — один из наиболее эффективных и доступных способов без лишних хлопот убрать плесень. Уксусная кислота препятствует росту грибка и эффективно убивает бактерии в пористых поверхностях.

Чтобы удалить плесень, просто смешайте одну часть уксуса и одну часть воды в пустой бутылке с распылителем и нанесите на пораженный участок. Оставьте место на пару часов, результат будет блестящим.

Как удалить грибок лимонным соком

Лимонный сок не менее качественно борется с плесенью, благодаря антибактериальным и антисептическим свойствам. Натуральный продукт отлично заменит токсичные бытовые средства против грибка.

Для уничтожения плесени выжмите сок пяти лимонов и смешайте их в пульверизаторе с водой. Распылите на пострадавшее место и оставьте на 10 минут, а затем вытрите остатки сухой тканью, смоченной в теплой воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предотвратить плесень можно иным способом. Для этого нужно высадить в доме несколько комнатных растений.