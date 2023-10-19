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Ни один таракан не проникнет в дом: от насекомых спасут эти растения

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Тараканы не переносят аромат некоторых растений
Тараканы не переносят аромат некоторых растений. Фото Pexels

Эти растения прогонят настырливых насекомых из дома

Тараканы — нежелательные гости в любом доме. Вывести этих насекомых очень сложно. Считается, что в этом деле не обойтись без химических репеллентов, но это не совсем так. В некоторых случаях на помощь придут растения, которые не позволят насекомым хозяйничать в вашем доме.

Если тараканы только изредка показываются в вашем доме и еще не успели образовать колонию, начать борьбу с насекомыми можно с наполнения дома растениями, которые они не выносят.

Базилик

Свежий базилик придаст аромат и вкус приготовленному блюду, а также защитит кухню от вторжения тараканов. Они не любят аромат этого растения и стараются быть подальше от него. Поставьте н подоконник горшки с базиликом и будьте уверены, что тараканы не пройдут.

Мята

Тараканы ненавидят мяту. Рекомендуется разложить в укромных местах свежие или подсушенные листочки мяты, чтобы отпугнуть тараканов.

Календула

Лекарственный цветок с ярким окрасом — один из худших врагов для тараканов. В частном секторе календулу можно рассадить по периметру дома. В квартире она может расти на подоконнике.

Лаванда

Расставьте по дому букетики лаванды. Аромат этого цветка не выносят многие насекомые, в том числ и тараканы. Также можно нарезать растения вместе со стеблями на мелкие кусочки и поместить их в тканевые или марлевые мешочки. Разложите лаванду по шкафам, внутри мягкой мебели, в места длительного хранения продуктов, чтобы отпугнуть тараканов от вашего дома.

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