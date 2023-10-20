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Об этих хитростях не расскажет ни один шеф-повар: как улучшить вкус первых блюд

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Один ингредиент может изменить вкус блюда
Один ингредиент может изменить вкус блюда. Фото pixelinform.com

Даже дети будут уплетать по две тарелки такого супа

Супы занимают особое место в нашей кухне. Это блюдо стало повседневным в нашей жизни. Осенью и зимой мы готовим сытные и согревающие супы, а летом — освежающие блюда.

Чтобы вкус первого блюда стал богаче и изысканнее, иногда стоит добавить один ингредиент. Вместе с Рixelinform поделимся, как можно сделать суп вкуснее.

Как улучшить вкус супов

В процессе приготовления зажарки для супов из бобовых следует добавить немного тертого имбиря, а заправить любимый гороховый супчик – лимонным соком. Первое блюдо получится немного островатым и будет иметь легкую кислинку.

Готовя грибной суп, мы хотим, чтобы он получился насыщенным, ароматным и вкусным. Поэтому следует к блюду добавить не только свежие грибы, но и порошок на их основе. Порошок можно сделать измельчив ступкой сушеные грибы. Кстати, особого вкуса супу придаст также небольшое количество тимьяна.

Для идеального вкуса добавьте в фасолевый суп хмели-сунели. Так блюдо получится насыщенным и ароматным.

Кажется, что суп харчо улучшить невозможно. Но добавьте в конце приготовления свежий базилик – и блюдо станет идеальным.

Для того чтобы куриный суп стал ярче, следует добавить немного порошка чили или кайенского перца. А вот куркума позволит придать блюду прекрасный однородный цвет.

Если добавить в процессе приготовления борща томатный сок, то блюдо получит необходимый уровень кислинки. Обычный сахар сделает блюдо более ярким.

Рекомендуем приготовить тыквенный крем-суп по рецепту "Телеграфа". Это идеальное первое блюдо — к нему ничего добавлять не нужно.

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#Суп #Лайфхак #Первое блюдо