Налейте в пачку с влажными салфетками одно средство: эффект приятно поразит

Действие влажных салфеток можно значительно усилить

Влажные салфетки незаменимы в быту, на природе и в поездках. Они спасают, когда нет возможности воспользоваться водой. Их даже используют во время стирки. Но мало кто догадывается, что салфетками можно не просто очищать кожу и протирать загрязненные поверхности.

Из самых простых влажных салфеток можно сделать эффективное средство, которое легко справится с залоснившимися пятнами на верхней одежде и очистит мягкую мебель. Достаточно добавить в пачку одно из двух средств, которые есть практически в каждом доме.

Если добавить в пачку две столовые ложки мицеллярной воды, получатся отличные салфетки для выведения пятен с курток и пальто. Они практически мгновенно удалят следы декоративной косметики с куртки и не оставят шансам залоснившимся участкам.

Если вам нужны салфетки для очистки мягкой мебели, добавьте в упаковку влажных салфеток 5-6 столовых ложек средства для чистки ковров и 2-3 столовых ложек воды. Таким образом вы получите идеальное средство для быстрой уборки, которое удалит пятна на диванах и креслах и при этом не оставит после себя следов.

Ранее "Телеграф" делился хитростью, которая поможет доставать из упаковки по одной салфетке. Для этого понадобится канцелярская резинка.