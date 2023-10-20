Долго тереть не придется: как идеально отмыть стеклянные крышки от жира

Больше не придется тратить много сил и времени, чтобы отмыть крышки от жира

Те, кому приходится мыть посуду после приготовления жирных блюд прекрасно знают, что средство для мытья посуды не всесильно. И если поверхность сковороды с его помощью отмыть можно, то с крышкой дело обстоит иначе. Поэтому, чтобы удалить всю грязь под ободком и сделать стеклянную поверхность крышки кристально чистой, следует обратиться к другим средствам.

Очистить крышки от жирного налета поможет средство, которое можно легко смешать своими руками. Для этого понадобится перекись водорода и пищевая сода. Два этих средства нужно смешать до состояния пасты средней густоты. Полученный состав нужно нанести на грязную крышку. Первым делом обработать труднодоступные места. Наносить средство удобно старой зубной щеткой.

Пастой из соды и перекиси водорода нужно покрыть всю поверхность крышки снаружи и внутри и оставить действовать на 20-30 минут. По прошествии времени необходимо потереть загрязнения зубной щеткой и смыть средство под проточной водой.

Благодаря такой простой смеси крышки снова будут как новые.

Ранее "Телеграф" делился рецептом средства, которое отмоет жир с кухонной вытяжки. С его помощью вы не будете тратить много сил на уборку.