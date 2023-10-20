Зачем приоткрывать дверцу стиральной машины после каждой стирки: полезная привычка

Прибор прослужит дольше, если помнить о простых правилах

В стиральной машине может появиться плесень, обычно она "атакует" резиновый уплотнитель. Однако вы не дадите шанса грибку, если будете помнить о маленькой уловке после каждого запуска.

Чтобы предотвратить появление плесени на уплотнителе в стиральной машине, после стирки каждый раз приоткрывайте дверцу. Такой совет дает Express.

Так, привычка с открытием дверцы стиральной машины не только избавит вас от грибка внутри прибора, а обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и сушку. Однако этого может быть мало, поэтому действуйте быстро, если заметили плесень на резиновом уплотнителе.

Влага, остатки моющих средств и грязь могут накапливаться на резиновом ободке, что становится идеальной средой для распространения бактерий. Чтобы убрать плесень с уплотнителя, воспользуйтесь нехитрым лайфхаком: после окончания стирки нанесите на тряпку равные части уксуса и воды и протрите поверхность. После этого откройте дверцу, оставьте в таком виде до полного высыхания.

Кроме того, рекомендуется раз в месяц включать так называемую пустую стирку. Для этого запустите горячий режим с одним стаканом уксуса или специального средства для чистки стиральной машины.

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