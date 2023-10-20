Зачем надрезать губку для мытья посуды: бабушкин совет

Оказывается, можно обойтись без долгой мороки и сэкономить на моющем

Во время уборки на кухне мы часто сталкиваемся с проблемой мытья посуды. Немногие из нас находят удовольствие в этом процессе. И если добавить к этому еще и необходимость чистить плиту, микроволновку или духовой шкаф после того, как накопилась целая гора грязной посуды, то настроение портится моментально.

Кроме того, такое количество мойки потребует значительного количества моющего средства, которое может быть довольно дорогим. Уменьшить расход моющего средства, используя обычную губку, можно. Так делали наши бабушки, пишет patrioty.

Зачем надрезать кухонную губку

Каждый раз, когда мы моем посуду, мы сталкиваемся с этой проблемой: кухонная губка быстро перестает образовывать пену, и нам приходится постоянно добавлять моющее средство. Это легко предотвратить:

Возьмите кухонную губку. По центру губки сделайте небольшой разрез. Вставьте внутрь разреза кусочек твердого мыла.

Теперь, при мытье посуды, вам не придется добавлять моющее средство каждый раз, так как губка будет создавать обильную пену. Эффект особенно заметен при использовании моющих средств, которые обычно не очень пенообразны.

Ранее мы писали, зачем класть губку в мыльницу. Этот трюк поможет облегчить хозяйство.