Будут лежать, пока не съедите: как правильно хранить сухофрукты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вы не выбросите ни одного кусочка
Сушка фруктов – один из популярных способов заготовки на зиму, ложно без сухофруктов представить домашнюю выпечку. Но частая проблема – в них заводятся жучки и мошки или сухофрукты теряют свой аромат и насыщенный вкус.
Вместе с Liza расскажем, как правильно хранить сухофрукты. С этими советами у них не заведется ни одной мошки!
Как правильно хранить сухофрукты
В этом вопросе самое главное – хранить все виды сухофруктов отдельно друг от друга.
Идеальной тарой для сухофруктов считается:
- стекло – стеклянные банки прекрасно защищают от лишней влаги. Они герметично закрываются, а благодаря прозрачным стенкам вы можете увидеть, что происходит внутри;
- керамика. Лучше брать керамические банки со специальной металлической затяжкой, уплотнителем из резины или любого подобного вещества;
- дерево. В деревянных коробках главное, чтобы крышка плотно прилегала.
Главные требования для хранения сухофруктов:
- правильная температура — она должна быть выше 15 градусов;
- минимальная освещенность и отсутствие прямых солнечных лучей;
- минимальная влажность, чтобы сухофрукты не впитывали в себя лишнюю влагу.
Идеальное место для хранения сухофруктов – это кладовая, холодильник или шкафчик подальше от плиты, духовки. Именно так ваши сухофрукты останутся свежими и невредимыми.
С сухофруктами можно также приготовить необычный рисовый суп по рецепту "Телеграфа". Он очень понравится вашим деткам.