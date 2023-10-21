Будут лежать, пока не съедите: как правильно хранить сухофрукты

Вы не выбросите ни одного кусочка

Сушка фруктов – один из популярных способов заготовки на зиму, ложно без сухофруктов представить домашнюю выпечку. Но частая проблема – в них заводятся жучки и мошки или сухофрукты теряют свой аромат и насыщенный вкус.

Вместе с Liza расскажем, как правильно хранить сухофрукты. С этими советами у них не заведется ни одной мошки!

Как правильно хранить сухофрукты

В этом вопросе самое главное – хранить все виды сухофруктов отдельно друг от друга.

Идеальной тарой для сухофруктов считается:

стекло – стеклянные банки прекрасно защищают от лишней влаги. Они герметично закрываются, а благодаря прозрачным стенкам вы можете увидеть, что происходит внутри;

– стеклянные банки прекрасно защищают от лишней влаги. Они герметично закрываются, а благодаря прозрачным стенкам вы можете увидеть, что происходит внутри; керамика . Лучше брать керамические банки со специальной металлической затяжкой, уплотнителем из резины или любого подобного вещества;

. Лучше брать керамические банки со специальной металлической затяжкой, уплотнителем из резины или любого подобного вещества; дерево. В деревянных коробках главное, чтобы крышка плотно прилегала.

Главные требования для хранения сухофруктов:

правильная температура — она должна быть выше 15 градусов;

минимальная освещенность и отсутствие прямых солнечных лучей;

минимальная влажность, чтобы сухофрукты не впитывали в себя лишнюю влагу.

Идеальное место для хранения сухофруктов – это кладовая, холодильник или шкафчик подальше от плиты, духовки. Именно так ваши сухофрукты останутся свежими и невредимыми.

С сухофруктами можно также приготовить необычный рисовый суп по рецепту "Телеграфа". Он очень понравится вашим деткам.