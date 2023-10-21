Зубная нить укротит пушащиеся волосы: что нужно сделать

Зубная нить спасет, если под рукой не оказалось средств для укладки

Неудачная прическа не добавляет настроения и уверенности в себе. Особенно раздражают непослушные волосы, которые при малейшем повышении влажности делают голову похожей на одуванчик.

Конечно же при правильном уходе за волосами и использовании специальных косметических средств, можно хотя бы на время избавиться от проблемы. Но некоторые средства для укладки утяжеляют волосы и некомфортны в использовании. TikTok блогеры придумали лайфхак с зубной нитью, которая помогает пригладить непослушные волосы и придать им красивый блеск.

Суть бьюти-лайфхака проста: возьмите небольшой отрезок зубной нити и, держа ее с двух концов, проведите по волосам — от корней до середины длины. Восковое покрытие нити при нанесении на волосы одним махом разгладит пушистость. Получается эффект, как от нанесения воска для волос или масла.

Этот необычный способ работает не только с распущенными волосами. Зубная нить поможет сделать идеальный пучок.

Обратите внимание, что нить должна быть обязательно вощеной и классической толщины.

Не следует проводить ею по волосам очень много раз — достаточно 1-3 движений.

Не стоит использовать этот трюк ежедневно, так как в противном случае можно повредить нитью тонкие пушковые волосы и замедлить их рост.

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