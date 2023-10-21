Запах старости исчезнет за один день: удачный лайфхак для дома

Безотказный метод справиться с проблемой

В арендованной, недавно приобретенной или старой квартире можно столкнуться с проблемой стойкого неприятного запаха сырости и "старого человека". Избавиться от амбре простым проветриванием не поучается. Поэтом в таких случаях нужно комбинировать генеральную уборку с применением специальных средств.

Благодаря самостоятельно приготовленному раствору и тщательной уборке от неприятного запаха в помещении можно избавиться буквально за один день. Вот что нужно сделать.

Первым делом нужно максимально избавиться от всего хлама и старых вещей, которые могут удерживать в себе запах сырости. Это старые газеты и журналы, одежда и прочие предметы, которыми никто не пользуется.

Необходимо снять с окон весь текстиль. Тщательно выстирайте шторы, тюль и занавески.

Во время стирки и уборки устройте проветривание помещения. В идеале, если по комнатам погуляет сквозняк.

После того как в квартире не останется старых вещей, необходимо вымыть все поверхности специальным раствором. Приготовить его очень просто.

Понадобится:

3 литра воды;

2 столовых ложки уксуса;

1 столовая ложка жидкого хозяйственного мыла.

Нужно смешать все ингредиенты и полученным раствором протереть все возможные поверхности в помещении. Особенное внимание нужно уделить мебели из дерева, так как этот материал очень хорошо впитывает запахи. Слегка смоченной в растворе тряпкой нужно протереть даже обои.

Пол необходимо вымыть водой с добавлением уксуса и небольшого количества соли.

После всех этих процедур от амбре не должно остаться и следа.

Наполнить дом приятным запахом можно с помощью самодельных ароматизаторов. Ранее "Телеграф" рассказывал, как из копеечных ингредиентов сделать ароматизатор воздуха.