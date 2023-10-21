Будет тепло даже в лютые морозы: три способа, как утеплить ноги на зиму

Эти советы помогут держать ноги в тепле даже в самые лютые морозы

В холодный сезон очень важно держать ноги в тепле. Ведь именно замерзшие и промокшие ноги часто приводят в простудам в осенне-зимний период. Сегодня мы расскажем, как сделать зимнюю обувь удобной и теплой, чтобы ноги не мерзли даже в самые лютые морозы.

Есть три простых правила, чтобы держать ноги в тепле — это хорошая качественная обувь, удобные новые стельки и теплые носки, пишет meta.ua. Берите себе на вооружение эти простые правила и советы.

Хорошая обувь

Покупая новые ботинки или сапоги на зиму всегда обращайте внимание на важные нюансы. А именно — обувь должна быть с меховой или шерстяной прослойкой, и при этом быть слегка великоватой. Внутри ботинок должно оставаться воздушное пространство, которое и будет удерживать тепло. Подбирайте обувь из качественного материала и ищите проверенных производителей.

Новые стельки

Если нет возможности купить новую пару хорошей качественной обуви на зиму, воспользуйтесь теплыми новыми стельками. Выбирайте меховые или шерстяные стельки, но при этом не забывайте оставлять внутри обуви место для воздушной прослойки.

Теплые носки

Выбирая теплые носки к зимней обуви помните, что вашим ногами должно быть комфотрно и просторно, чтобы ничего не давило, не тянуло, и не натирало. Можно рассмотреть вариант ношения двух пар носков потоньше, или одной пары, но грубой.

Ранее "Телеграф" рассказывал про три простых способа высушить обувь в холодный период. И помните, чего не нужно делать с обувью.