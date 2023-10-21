Чтобы ночью зубы не цокотели: полезные советы, как выбрать теплое одеяло на зиму

Позаботиться об этом стоит уже сейчас

Как и в прошлом сезоне, этой осенью и зимой в Украине возможны блэкауты. Вместе со светом в домах украинцев могут отключать и отопление. Мы уже рассказывали, как утеплить ноги на зиму, а сегодня делится советами, как правильно выбрать теплое одеяло на холодную зиму.

С первыми холодами самое время заняться утеплением жилища к холодной зиме и подготовкой к возможным отключениям света, пишет zn.ua. Начать можно с подбора теплого одеяла, чтобы не мерзнуть во время сна.

Пуховое одеяло

Одними из самых теплых считаются пуховые и перьевые одеяла. Они имеют хороший доступ воздуха и отлично удерживают тепло. Лучше всего выбирать натуральные пуховые одеяла, отличный вариант — одеяла из гусиного и утиного пуха. Однако, учитывайте важный момент — пух может вызывать аллергические реакции.

Шерстяное одеяло

Главным преимуществом шерстяного одеяла является его легкость. Как и пуховые, шерстяные одеяла хорошо пропускают воздух и содействуют теплообмену, под ними ваше тело не будет сильно потеть. Лучше всего будет выбрать одеяло из овечьей шерсти. Однако, учтите, что оно нуждается в регулярной чистке.

Ватное одеяло

Такие одеяла будут очень приятные на ощупь, они тоже хорошо держат тепло. Однако ватное одеяло достаточно тяжелое, а еще его сложно постирать. К тому же, вата способна накапливать пыль и впитывать неприятные запахи.

Шелковые и кашемировые одеяла

Такой вид одеял имеет необычное свойство подстраиваться под температуру тела. Зимой под ними будет тепло, а летом прохладно. Шелковые и кашемировые одеяла достаточно легкие и гипоаллергенные. А главный их недостаток — это высокая цена.

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