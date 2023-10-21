Дубогрызенко, Заплюйсвичка и не только: что значат и откуда пошли смешные украинские фамилии

Наши предки относились к прозвищам не настолько серьезно, как нынешние украинцы

В нынешние времена украинцы весьма серьезно относятся к своим фамилиям, однако стоит помнить, что они изначально были прозвищами, которые давались неформально. Поэтому не стоит удивляться, что некоторые из них звучат не очень-то и серьезно.

Как пишет OBOZREVATEL, некоторые прозвища давались в шутку, которой с иронией пытались описать род деятельности тех или иных людей. В конечном итоге это прижилось в качестве фамилии и сохранилось до сегодняшних дней.

При этом отмечается, что многие и этих профессий требовали значительного опыта и серьезных умений. Поэтому шутливая фамилия не значит, что к основателю рода относились с пренебрежением или не испытывали уважения.

К таковым фамилиям относятся к примеру:

Дубогрызенко — плотник, работник по дереву;

Мукосиенко — мельник;

Тягнышкира — кожевник или швец;

Шклобой — стекольщик;

Заплюйсвичка — младший служитель церкви, который помогает священникам в служении. Например, зажигает свечи или звонит в колокола.

Стоит отметить, что некоторых профессий уже давно не существует, но до сих пор существуют связанные с этим фамилии, например:

Бондарь – ремесленник, создававший бочки и ведра;

Гончар – мастер по работе с глиной, в основном занимавшийся созданием посуды;

Стельмах – мастер по ремонту телег и саней;

Скорняк — ремесленник по шкурам и меху;

Лымарь – мастер по конским упряжам и другим изделиям из ремней;

Гармаш – изготовлял и обслуживал пушки;

Бортник — человек, занимавшийся лесным пчеловодством;

Гутник — мастер, изготовлявший посуду из стекла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские фамилии произошли от слов, которые уже вовсе не используются. Их могли давать людям по внешнему признаку или же по их поведннию.