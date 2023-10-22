Только приманиваете тараканов: семь частых ошибок, которые совершают почти все

Сохранения порядка может быть недостаточно

Не допускать скопления посуды, плотно хранить продукты и регулярно проводить уборку — все это может защитить от тараканов, но этого может быть недостаточно. Некоторые распространенные ошибки, которые привлекают тараканов в ваш дом, совершают почти все люди.

Эксперты говорят, что тараканы обычно ищут три основные вещи: еду, воду и темное место с тишиной и покоем. Свои советы по противодействию этим насекомым специалисты дали порталу BestLife.

Что привлекает тараканов в квартире — главные факторы

Полотенца после душа

Тараканам, чтобы выжить, нужна вода. Такие предметы, как влажные коврики для ванной, мокрые полотенца и стопки белья могут стать для них одновременно источником воды и местом, где можно спрятаться. Важно обеспечить, чтобы помещения, где есть повышенная влажность, были хорошо проветриваемыми. Обязательно освободите корзины для белья или повесьте его сушиться. Оставлять влажное белье кучей на полу – это приманка для тараканов.

Мусор в ванной

На первый взгляд, мусор в ванной может показаться не таким привлекательным для таракана, как наполненное остатками еды мусорное ведро на кухне. Но, по мнению экспертов, легкий доступ к воде и еде в ванной комнате делает это идеальным местом для их жизни.

Протекание труб

Убедитесь, что у вас нет протекающего крана или других сантехнических соединений. Кроме того, щели между стенами и водопроводом могут стать рассадником тараканов.

Трещины и зазоры с внешней стороны

Тараканы могут проникнуть в ваш дом не только через щели вокруг труб, но и любые незакрытые трещины и щели в стенах, окнах и дверях. Даже небольшие отверстия, например, вокруг газовой трубы, помогут тараканам в поисках убежища и тепла.

Корм для домашних животных

Оставлять корм для домашних животных или миску с водой на ночь — распространенная ошибка, которая привлекает тараканов в жилище. Храните еду для питомца в плотно закрытых контейнерах и убирайте их, когда он поест.

Беспорядок дома

Поскольку тараканы предпочитают темные и укромные места, очень важно навести порядок в те из них, которые могут служить укрытием для насекомых. Разберите завалы старых вещей, особенно если там есть картон.

Повторное заражение

Любые следы предыдущего вторжения насекомых должны быть полностью устранены. Обычно тараканы попадают в помещение из предметов, зараженных в другом месте, либо приходят от соседей.

Ранее мы рассказывали, как вывести тараканов из дома благодаря простому средству. Просто накормите их этой смесью.