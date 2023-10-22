Для чего нужны заклепки на кожаном ремне: о скрытой функции этих элементов мало кто знает

Малозаметный элемент под пряжкой играет важную роль

Ремни для брюк и юбок не только помогают подогнать одежду по фигуре, но и становятся стильным элементом образа. Этот аксессуар можно найти практически в каждом гардеробе. Но мало кто задумывается над тем, для чего нужна заклепка (или несколько) прямо под пряжкой ремня и как ее можно правильно использовать.

Обратите внимание, есть ли на вашем ремне этот полезный элемент. Заклепка должна находиться чуть ниже декоративной пряжки ремня. Если она там есть, вам очень повезло. Благодаря этому элементу можно легко укоротить ремень и подогнать его под свои нужды, не делая на нем неприглядных дырок.

Все, что вам нужно сделать, это измерить длину, которая вас устроит, и достать небольшую отвертку. Открутив заклепку, вытащите ремень из пряжки и отрежьте ножницами кусочек кожи, чтобы получить нужную длину. Таким образом вы быстро преобразите чересчур длинный ремень в аксессуар нужно вам длины. Когда вы закончите, снова прикрепите пряжку с помощью заклепки.

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