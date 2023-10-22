Чем можно и нельзя мыть полы: названы средства, которые подходят для разных видов покрытия

Эти лайфхаки понадобятся даже опытным хозяйкам

Все любят, когда дома чисто и убрано, но, если честно, далеко не все любят уборку. Однако, поддержание чистоты в доме, в частности, мытье полов — неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому лучше знать, как это делать правильно.

Как оказалось, есть особые правила, как мыть пол в зависимости от вида покрытия, пишет apostrophe.ua. Узнайте, как правильно мыть линолеум, ламинат или плитку.

Пол из линолеума

Если у вас дома полы застелены линолеумом, то для их уборки достаточно просто пройтись влажной тряпкой без особых средств. Если хотите надолго сохранить презентабельный вид линолеума, то раз в месяц можно обрабатывать такие полы полиролем.

Пол из ламината или паркета

Если в вашей квартире ламинатные или паркетные полы, то запомните, что их нельзя мыть горячей водой. Из-за слишком горячей воды и сильных химических средств такое покрытие быстро потеряет презентабельный вид и его придется менять. Также стоит отказаться от мыльных растворов. Теплой воды для мытья паркета или ламината будет вполне достаточно.

Пол из керамической плитки

Керамическую плитку довольно легко отмыть теплой водой без сильных химикатов. Чтобы плитка блестела от чистоты можете иногда использовать уксус, который нужно разбавить в воде.

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