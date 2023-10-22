Раковина засияет от чистоты: достаточно сделать 5 шагов

Полезные советы, как добиться безупречной чистоты раковины

Раковина в ванной комнате является одним из наиболее часто используемых мест в доме и нуждается в регулярной очистке от бактерий и грязи. К счастью, раковину легко очистить с помощью находящихся под рукой средств и всего за несколько минут.

В идеале чистить раковину в ванной необходимо каждый день, вытирая остатки зубной пасты, мыльной пены и грязи мягкой тканью или дезинфицирующей салфеткой. Один раз в неделю необходимо проводить тщательную очистку раковины, включая мытье фурнитуры, пишет Thespruce.

Как почистить раковину в ванной

Уберите как можно больше предметов с поверхности раковины, чтобы облегчить уборку. Слегка распылите дезинфицирующий спрей или используйте дезинфицирующую салфетку, чтобы продезинфицировать поверхность. Наберите в раковину немного теплой воды и добавьте жидкое универсальное чистящее средство. Обмакните в раствор губку или ткань из микрофибры и протрите всю поверхность раковины, а также столешницу вокруг нее. Очистите кран губкой. Используйте зубную щетку с мягкой щетиной, смоченную в мыльной смеси, чтобы добраться до труднодоступных мест. Слейте мыльную воду и высыпьте в слив один стакан пищевой соды, а затем налейте стакан белого уксуса. Подождите 5 минут, а затем вылейте горячую воду (из чайника) в канализацию. Промойте раковину чистой водой и протрите сухой тряпкой. Используйте безворсовое полотенце из микрофибры, чтобы высушить раковину, фурнитуру и столешницу.

Как сохранять раковину чистой

Промывайте раковину и вытирайте ее мягкой тканью после каждого использования.

Ежедневно проводите быструю очистку, чтобы предотвратить накопление мыльной пены и грязи.

Следите за тем, чтобы слив хорошо работал и чтобы вода не застаивалась в раковине.

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