Зачем добавлять при стирке пищевую соду: не только уберет неприятный запах
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Добавление подручного средства в стиральную машину решит многие задачи
Ваши вещи после стирки будут оставаться чистыми и свежими, если усилить действие порошка. Для этого понадобится один доступный продукт, который, вероятно, найдется на вашей кухонной полке.
Пищевая сода — эффективный предметом домашнего обихода, который может заменить покупные средства для стирки. Об этом пишет Express.
Так, пищевую можно добавлять в стиральный порошок, благодаря чему результат стирки будет более качественным. Разрыхлитель поможет нейтрализовать запахи, смягчить воду и удалить пятна. Что важно, сода безопасна и эффективна для большинства тканей.
Экологически чистое вещество благодаря щелочным свойствам является отличным чистящим средством. Вот главные преимущества использования пищевой соды при стирке:
- Действует как натуральный кондиционер для белья. Добавьте пищевую соду в стиральную машину, чтобы смягчить воду и предотвратить загрубение ткани.
- Удаляет пятна пота. Вам просто нужно приготовить пасту из пищевой соды и воды и потереть ею пораженный участок ткани перед полосканием.
- Осветляет старое белье и ткани. Пищевая сода восстановит яркость и свежесть белья. Добавление полстакана пищевой соды в стиральную машину обеспечит эффект осветления ткани.
- Устраняет запахи. Чтобы убрать вонь, используйте полстакана пищевой соды при полоскании. Особенно удачный лайфхак для спортивной одежды и затхлых полотенец.
- Подходит для всех тканей. Пищевая сода аккуратно очищает деликатные материалы, такие как шелк и шерсть.
- Очищает и освежает стиральные машины. Для этого трюка смешайте пищевую соду и воду. Самодельная смесь приведет в порядок поверхности внутри и снаружи прибора.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые используют при стирке другой подручный ингредиент. Речь идет о глицерине, который заменит кондиционер.