Зачем добавлять при стирке пищевую соду: не только уберет неприятный запах

Добавление подручного средства в стиральную машину решит многие задачи

Ваши вещи после стирки будут оставаться чистыми и свежими, если усилить действие порошка. Для этого понадобится один доступный продукт, который, вероятно, найдется на вашей кухонной полке.

Пищевая сода — эффективный предметом домашнего обихода, который может заменить покупные средства для стирки. Об этом пишет Express.

Так, пищевую можно добавлять в стиральный порошок, благодаря чему результат стирки будет более качественным. Разрыхлитель поможет нейтрализовать запахи, смягчить воду и удалить пятна. Что важно, сода безопасна и эффективна для большинства тканей.

Экологически чистое вещество благодаря щелочным свойствам является отличным чистящим средством. Вот главные преимущества использования пищевой соды при стирке:

Действует как натуральный кондиционер для белья. Добавьте пищевую соду в стиральную машину, чтобы смягчить воду и предотвратить загрубение ткани.

Удаляет пятна пота. Вам просто нужно приготовить пасту из пищевой соды и воды и потереть ею пораженный участок ткани перед полосканием.

Осветляет старое белье и ткани. Пищевая сода восстановит яркость и свежесть белья. Добавление полстакана пищевой соды в стиральную машину обеспечит эффект осветления ткани.

Устраняет запахи. Чтобы убрать вонь, используйте полстакана пищевой соды при полоскании. Особенно удачный лайфхак для спортивной одежды и затхлых полотенец.

Подходит для всех тканей. Пищевая сода аккуратно очищает деликатные материалы, такие как шелк и шерсть.

Очищает и освежает стиральные машины. Для этого трюка смешайте пищевую соду и воду. Самодельная смесь приведет в порядок поверхности внутри и снаружи прибора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые используют при стирке другой подручный ингредиент. Речь идет о глицерине, который заменит кондиционер.