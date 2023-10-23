Без вонючего уксуса: из чего сделать мощное средство для уборки дома (видео)

Приготовить эффективную смесь для очистки мебели можно из подручных компонентов

Многие домовладельцы вместо магазинной бытовой химии используют альтернативы, в том числе экологические средства. Вы с легкостью сможете приготовить универсальный очиститель, который улучшит уборку дома.

Чтобы сделать средство для чистки своими руками, воспользуйтесь подручными компонентами, при этом можно обойтись без вонючего уксуса, который часто советуют применять в уборке. Эффективным лайфхаком поделилась блогер Elnaz Hamai в Instagram.

Средство для уборки дома своими руками

Так, автор видео предлагает смешать такие ингредиенты:

3/4 стакана воды,

1 чайная ложка средства для мытья посуды или кастильского мыла,

1 стакан спирта (блогер рекомендует брать 91%, чтобы при разбавлении он сохранял дезинфицирующие свойства),

эфирное масло (необязательно, но удачным выбором станет чайное дерево из-за его дезинфицирующих свойств).

Девушка смешивает вышеперечисленные компоненты в пульверизаторе, чтобы было удобно использовать спрей в бытовых целям. Таким средством можно очищать большинство поверхностей в доме, начиная от мебели и столешниц и заканчивая светильниками и дверьми. Предметы будут блестеть, а на пыль не останется и намека. Кроме того, после уборки с такой домашней смесью в комнатах появится приятный аромат.

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