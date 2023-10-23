Элементарный трюк сделает ваш борщ вкуснее: шеф-повар раскрыл секрет

Все зависит от того, какое блюдо вы готовите

Мы рассказывали, что можно добавить в борщ, что он был гораздо вкуснее. Теперь делимся деталью приготовления, о которой не все знают. Она заключается в своевременном добавлении соли в бульон.

В приготовлении любого бульона очень важно, когда именно вы добавляете соль. О тонкостях на своем ютуб-канале рассказал украинский повар Андрей Клюс.

Есть разница, готовите ли вы бульон как самостоятельное блюдо, или планируете сделать его составляющей другой – такой как суп или борщ. В этих двух случаях соль добавляется на разных этапах приготовления.

Бульон, который будет являться компонентом другого блюда — такого как борщ или суп, нужно максимально доводить по вкусу во время приготовления. Поэтому солить и добавлять специи нужно сразу.

Если вы готовите бульон, который планируете подавать как самостоятельное блюдо, то во время приготовления не стоит его солить. Соль в такой бульон добавляют на финальном этапе перед подачей. Это один из факторов, благодаря которым блюдо будет кристально прозрачным.

Именно поэтому важно знать, когда добавлять соль именно в ваше блюдо. Также мы рассказывали, как улучшить вкус супа.