С чем постирать полотенца, чтобы ткань снова стала мягкой и впитывающей: ловкая хитрость

Воспользуйтесь подручной альтернативой при стирке полотенец, а вот от кондиционера откажитесь

Со временем полотенца становятся жесткими и перестают хорошо впитывать. Однако ловкий трюк с одним подручным средством решит эту проблему.

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, постирайте их с обычным уксусом. Об эффективном лайфхаке пишет Express.

Правильная стирка полотенец сохранит их в самом лучшем виде. Чтобы изделия оставались мягкими и поглощали влагу, нежелательно использовать много порошка, а вот от кондиционера для белья и вовсе откажитесь.

Для начала поместите полотенца в стиральную машину, важно, чтобы она не была перегружена. Изделиям требуется место для правильного полоскания.

Затем выберите горячий цикл стирки и добавьте мягкое стиральное средство. Влейте полстакана или полный стакан дистиллированного уксуса прямо в барабан вместе с моющим средством. Подручное средство разрушит накопленный порошок и кондиционер на волокнах ткани, благодаря чему впитывающие свойства улучшатся.

После стирки запустите дополнительный цикл полоскания. Вода смоете все остатки моющего и уксуса.

Рекомендуется сушить полотенца в сушильной машине при средней или высокой температуре. Также можно развесить изделия на улице для высыхания на воздухе.

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