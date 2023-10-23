Понадобиться всего один лимон: как навсегда избавиться от кошачьего запаха в доме

Сделайте простой раствор и забудьте о кошачьем "омбре"

Если у вас дома живет котик, вы точно знаете все о "кошачьем" запахе. И если вы к нему привыкли и не замечаете, то иногда может возникнуть неприятная ситуация, что на запах сетуют гости в вашем доме. Или если вы сняли квартиру, в которой раньше жили животные, то можете заметить этот своеобразный запах.

Избавиться от запаха кошачьей жизнедеятельности можно простым, но эффективным способом, пишет Ukr.Media. Для этого вам понадобится всего один лимон.

Делаем раствор из лимона

Чтобы убрать кошачий запах из жилища, во время уборки дома сделайте простой раствор. В 200 мл воды выдавите сок одного лимона и хорошо перемешайте. Все, раствор готов. Теперь смочите губку или тряпку в лимонном растворе и протрите ею все поверхности в квартире. Кошачьего запаха вы больше не почувствуете.

Если квартира большая и нужно вымыть все полы, то увеличьте количество раствора, взяв больше воды и соответственно больше лимонного сока. Помыв полы таким раствором, вы избавитесь от кошачьего запаха.

Время от времени процедуру нужно повторять, если животное продолжает жить в этом доме. Также очень важно следить за чистотой лотка, если кошачий туалет стоит в доме. Тогда и запах не будет возникать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем помыть кошачий туалет от неприятного запаха. Убрать неприятный запах поможет кислородный отбеливатель.