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Народные средства для очистки микроволновки: вам понадобятся сода, лимонная кислота и хозяйственное мыло

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Эти средства есть на каждой кухне
Эти средства есть на каждой кухне. Фото Freepik

Эти бюджетные средства помогут помыть микроволновку до блеска

У многих людей на кухне есть такая бытовая техника, как микроволновка. Частое использование такой печки приводит к загрязнению, и время от времени требует тщательной очистки от налипшего жира, испарений и засохшей еды. Ранее мы рассказывали, что нельзя делать с микроволновкой, а сегодня делимся секретами простой очистки микроволновой печи.

Как оказалось, отмыть микроволновку помогут простые подручные средства, которые есть в каждом доме, пишет cleanipedia.com. В первую очередь это сода, лимон и хозяйственное мыло.

Как помыть микроволновку лимонной кислотой

Лимонная кислота отлично справляется с засохшими каплями жира в микроволновой печи. Чтобы сделать чистящее средство, смешайте в миске пол литра воды и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Затем поставьте эту миску в микроволновк уна 5-15 минут в зависимости от загрязнений. После протрите печь внутри сухой тряпкой или бумажными полотенцами.

Как помыть микроволновку хозяйственным мылом

Такое мыло имеет специфический запах, однако прекрасно справляется с загрязнениями и убивает бактерии. Натрите мыло на терке, добавьте немного воды и взбейте вилкой. Должен получится густой мыльный раствор с пенкой. Губкой нанесите это средство внутрь микроволновки и дайте немного откиснуть, а потом протрите печь тряпкой.

Как помыть микроволновку содой

Сода тоже отличное чистящее средство, которое есть у каждого. Растворите столовую ложку соды в стакане воды, перелейте в глубокую тарелку и поставьте в микроволновку на 5-7 минут.

Можно сделать также раствор с содой и хозяйственным мылом. Мыло натрите на терке, добавьте в воду, в которой перед этим растворили соду. Хорошо размешайте, перелейте в бутылку с распылителем и побрызгайте внутри микроволновки. Оставьте этот раствор в печке на полчаса, а затем хорошенько ее промойте, грязь должна легко убираться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех методах эффективно почистить микроволновку в доме. После такой уборки печка будет сверкать и приятно пахнуть.

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#Уборка #Микроволновка