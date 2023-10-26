Такую выпечку захотят купить в ближайшей пекарне: один ингредиент сделает ее свежей надолго

Вы сможете наслаждаться пышной выпечкой долгое время

Дом всегда ассоциируются с приятными и теплыми воспоминаниями, а еще с вишневыми булочками или вкусной шарлоткой. Ароматная выпечка способна не только порадовать наши вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта.

Залогом вкусной и удачной выпечки является правильно приготовленное тесто. Чтобы тесто было мягким, воздушным и пышным, даже опытные кулинары идут на самые разнообразные ухищрения. Вместе с FoodOboz расскажем, что добавить в тесто, чтобы оно было пышным и долго не черствело.

Что добавить в тесто для пышности

В это сложно поверить, но совсем небольшое количество уксуса поможет усилить структуру изделия, сохраняя его влажным и свежим. Такая выпечка будет долго оставаться свежей и не черстветь.

Если вы боитесь, что дрожжевое тесто может не подняться, именно уксус — то, что вам нужно. Он способствует большей активной реакции между дрожжами и мукой. С помощью уксуса ваша выпечка будет более пышной и воздушной.

Уксус – не только поможет вам добиться пышной и мягкой выпечки. Этот продукт также придаст особого сбалансированного вкуса, цвета и аромата.

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