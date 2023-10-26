Затхлый запах исчезнет без следа: как и чем вымыть термос

Очень простые средства вычистить термос

Из-за неправильного ухода или его отсутствия внутри термоса образуется неприятный затхлый запах. Как и в случае с мытьем многоразовых бутылок, избавиться от амбре обычным мытьем не всегда получается. Решить проблему можно с помощью натуральных средств, которые легко выполоскать без применения дополнительных предметов.

Лучшими средствами, устраняющими запахи, а с ними и чайный налет и плесень, считаются лимонная кислота (или лимонный сок), сода, горчица и соль.

Лимон. Несколько кружочков лимона необходимо положить в термос, залить кипятком и оставить на 30 минут. По истечении времени повторить процедуру еще два-три раза. После тщательно очистить термос и оставить с открытой крышкой до полного высыхания.

Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту. 1 ч.л. средства растворить в одном литре воды и перелить в термос. Оставить жидкость на 1-2 часа, а затем вымыть термос чистой водой.

Сода. Насыпьте в термос 3 ложки соды, залейте кипятком и оставьте на ночь. Утром раствор нужно вылить и хорошо сполоснуть термос холодной водой.

Соль. По аналогии с содой насыпать в термос несколько столовых ложек поваренной соли, залить кипятком и оставить на 8-10 часов. По истечении времени сполоснуть посуду и оставить открытой до полного высыхания.

Горчица, а точнее — горчичный порошок. Несколько ложек средства залить в термосе кипятком и оставить на 8-10 часов. По истечении времени сполоснуть емкость водой.

Если на колбе есть загрязнения, удалить их поможет не щетка, а рис. 2-3 столовых ложки крупы необходимо положить в термос, залить кипятком, закрыть и хорошенько встряхнуть. Затем сполоснуть термос горячей водой и оставить сушиться.

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