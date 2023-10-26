Забудьте о мыльных разводах: три эффективных лайфхака отмыть душевую кабину

Они не отнимут у вас много времени и сил

Внешний вид и комфорт вашей душевой кабинки могут ухудшиться, если вы не обеспечиваете регулярную уборку. Чтобы избежать таких неприятностей, делимся полезными советами, которые помогут вам поддерживать чистоту в вашей душевой кабинке.

Всем знакома ситуация, когда после принятия душа на стенах кабинки быстро образуются мыльные разводы, требующие регулярной очистки. Многие откладывают это дело на потом, усугубляя ситуацию, пишет ukr.media. Есть три полезных лайфхака, которые упростят процесс уборки в ванной комнате.

Чем и как отмыть душевую кабину от разводов

Первый метод. Возьмите полстакана перекиси водорода и полстакана спирта или водки. Добавьте одну столовую ложку жидкости для мытья посуды и такое же количество ополаскивателя для посудомоечных машин. Разбавьте всю эту смесь двумя стаканами воды. Перелейте получившийся раствор в распылитель и используйте его для обработки душевой кабины.

Второй метод. Смешайте полчашки уксуса с двумя стаканами воды. Перелейте полученное средство в распылитель и тщательно распылите его на панели душевой кабины. Это средство подходит для ежедневной очистки, но оно не справится с сильными загрязнениями.

Третий метод. В емкости смешайте 5 столовых ложек соды с ложкой лимонной кислоты, затем добавьте воду. Нанесите полученное средство на стенки душевой кабины и оставьте его на 10-15 минут. Затем вытрите поверхность с помощью губки. После этого распылите разведенный водой уксус и протрите панели до полного высыхания. Это позволит избежать появления разводов.

Ранее мы писали, как убрать в душевой кабине плесень. Ванная комната будет как после ремонта, если у вас есть нужных три средства.