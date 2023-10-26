Смешайте три ингредиента и перелейте в бутылочку: в доме всегда будет приятный аромат

Этот недорогой спрей мгновенно освежит воздух в помещении

В доме, который наполнен тонким приятным ароматом, всегда чувствуется атмосфера уюта. Именно для этого, а еще для маскировки неприятных ароматов, многие используют различные ароматизаторы воздуха.

Альтернативой покупному освежителю воздуха в спрее может стать самостоятельно приготовленное средство. Рецептом такого поделилась в своем блоге экспертка по ведению хозяйства Джилл Нистул.

Как сделать спрей-освежитель воздуха своими руками

Понадобятся следующие ингредиенты:

Дистиллированная вода — 6 столовых ложек. В крайнем случае можно использовать водопроводную воду, но лучше всего использовать дистиллированную воду, если вы хотите максимально продлить срок хранения вашего спрея.

Эфирные масла. Для создания свежего аромата рекомендуется использовать по 10 капель масла лимона и лаванды. Этот аромат поднимает настроение и успокаивает. Также можно использовать уже готовые композиции эфирных масел.

Эмульгатор — 2 столовые ложки. Добавление гамамелиса, медицинского спирта или водки, помогает воде и маслу более эффективно смешиваться.

Приготовление:

Добавьте в стеклянную бутылку с распылителем дистиллированную воду, эмульгатор (гамамелис, медицинский спирт или водку) и эфирные масла.

Закройте емкость и крышкой с распылителем и хорошо встряхните.

Как использовать самодельный освежитель воздуха

Спрей можно использовать, как и покупной освежитель, распыляя его в комнате.

После вытирания пыли сбрызните освежающим спреем шторы и оббивку мебели.

Одежда, которая какое-то время лежала в ящике или шкафу, может иметь несвежий запах. Освежите ее всего несколькими брызгами самодельного освежителя.

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