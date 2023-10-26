Смешайте три ингредиента и перелейте в бутылочку: в доме всегда будет приятный аромат
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Этот недорогой спрей мгновенно освежит воздух в помещении
В доме, который наполнен тонким приятным ароматом, всегда чувствуется атмосфера уюта. Именно для этого, а еще для маскировки неприятных ароматов, многие используют различные ароматизаторы воздуха.
Альтернативой покупному освежителю воздуха в спрее может стать самостоятельно приготовленное средство. Рецептом такого поделилась в своем блоге экспертка по ведению хозяйства Джилл Нистул.
Как сделать спрей-освежитель воздуха своими руками
Понадобятся следующие ингредиенты:
- Дистиллированная вода — 6 столовых ложек. В крайнем случае можно использовать водопроводную воду, но лучше всего использовать дистиллированную воду, если вы хотите максимально продлить срок хранения вашего спрея.
- Эфирные масла. Для создания свежего аромата рекомендуется использовать по 10 капель масла лимона и лаванды. Этот аромат поднимает настроение и успокаивает. Также можно использовать уже готовые композиции эфирных масел.
- Эмульгатор — 2 столовые ложки. Добавление гамамелиса, медицинского спирта или водки, помогает воде и маслу более эффективно смешиваться.
Приготовление:
Добавьте в стеклянную бутылку с распылителем дистиллированную воду, эмульгатор (гамамелис, медицинский спирт или водку) и эфирные масла.
Закройте емкость и крышкой с распылителем и хорошо встряхните.
Как использовать самодельный освежитель воздуха
Спрей можно использовать, как и покупной освежитель, распыляя его в комнате.
После вытирания пыли сбрызните освежающим спреем шторы и оббивку мебели.
Одежда, которая какое-то время лежала в ящике или шкафу, может иметь несвежий запах. Освежите ее всего несколькими брызгами самодельного освежителя.
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