Пельмешки приведут в восторг даже маму: не совершайте этих ошибок при приготовлении теста
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Эти хитрости вам пригодятся
Домашние пельмени – это любимое блюдо во многих украинских семьях. Приготовленные своими руками — особенно вкусны. Именно домашние получаются не только вкусными, но и более качественными.
Однако не всегда тесто для пельменей получается идеальным. Вместе с FoodOboz расскажем, что может испортить ваши домашние пельмени и как избежать этих ошибок.
Частые ошибки при приготовлении теста на пельмени
Использование безглютеновой муки или муки плохого качества
Идеальные пельмени готовятся из обычной пшеничной муки высшего сорта. Разнообразные эксперименты с безглютеновой мукой здесь неуместны, ведь тесто должно получиться плотным и эластичным. Тщательно просеивайте муку, чтобы в тесте не было комочков.
Вода и яйца неподходящей температуры
Эти продукты должны быть очень прохладными. Только так получится эластичная и упругая масса, которая после отварки не развалится. До последнего не извлекайте эти продукты из холодильника.
Добавление соли в тесто
Много кто старается таким образом улучшить вкус теста, однако именно соль останавливает процесс образования клейковины. В этом случае тесто часто рвется и нормально не раскатывается.
Игнорирование накрывания теста полотенцем
Дать тесту "отдохнуть" — важная часть приготовления блюда. Однако не забывайте накрывать его полотенцем, чтобы избежать обветривания.
Слишком много муки
Безусловно, при раскатывании теста без нее не обойтись. Однако если муки будет слишком много – тесто потеряет упругость и будет очень тугим.
Ранее мы рассказывали, как вкуснее сварить пельмени. Эти хитрости сделают любимое блюдо идеальным.