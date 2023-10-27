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Пельмешки приведут в восторг даже маму: не совершайте этих ошибок при приготовлении теста

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваши пельмени получатся незабываемыми
Ваши пельмени получатся незабываемыми. Фото shuba.life

Эти хитрости вам пригодятся

Домашние пельмени – это любимое блюдо во многих украинских семьях. Приготовленные своими руками — особенно вкусны. Именно домашние получаются не только вкусными, но и более качественными.

Однако не всегда тесто для пельменей получается идеальным. Вместе с FoodOboz расскажем, что может испортить ваши домашние пельмени и как избежать этих ошибок.

Частые ошибки при приготовлении теста на пельмени

Использование безглютеновой муки или муки плохого качества

Идеальные пельмени готовятся из обычной пшеничной муки высшего сорта. Разнообразные эксперименты с безглютеновой мукой здесь неуместны, ведь тесто должно получиться плотным и эластичным. Тщательно просеивайте муку, чтобы в тесте не было комочков.

Вода и яйца неподходящей температуры

Эти продукты должны быть очень прохладными. Только так получится эластичная и упругая масса, которая после отварки не развалится. До последнего не извлекайте эти продукты из холодильника.

Добавление соли в тесто

Много кто старается таким образом улучшить вкус теста, однако именно соль останавливает процесс образования клейковины. В этом случае тесто часто рвется и нормально не раскатывается.

Игнорирование накрывания теста полотенцем

Дать тесту "отдохнуть" — важная часть приготовления блюда. Однако не забывайте накрывать его полотенцем, чтобы избежать обветривания.

Слишком много муки

Безусловно, при раскатывании теста без нее не обойтись. Однако если муки будет слишком много – тесто потеряет упругость и будет очень тугим.

Ранее мы рассказывали, как вкуснее сварить пельмени. Эти хитрости сделают любимое блюдо идеальным.

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