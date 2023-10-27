В чем замочить белую одежду, чтобы желтые пятна исчезли: фантастический трюк (видео)

Один натуральный продукт спасет вещи белого цвета

Белая одежда – незаменимая часть любого гардероба. Однако часто на рубашках, футболках и не только могут появиться желтые пятна, в том числе следы от пота.

Чтобы удалить желтизну с белых вещей, обратите внимание на популярный в сети лайфхак. Видео с необычным трюком опубликовал блог @sheetslaundryclub в TikTok.

Желтые пятна на белой одежде могут стать проблемой. Если обычная очистка в стиральной машине не удаляет загрязнение, то стоит предварительно замочить вещи с одним натуральным продуктом.

Чтобы отстирать желтые пятна на белой одежде, блог рекомендует воспользоваться необычным методом. Для хака нужна теплая вода, а "секретным" помощником в борьбе с неприглядной желтизной станет лимонный сок. Натуральный ингредиент отлично справляется с отбеливанием ткани.

Как убрать желтые пятна на белой одежде

Так, сначала автор ролика берет лимон и разрезает его напополам. Затем выдавливает цитрус в емкость с теплой водой. В полученный раствор помещается белая вещь, вода должна покрывать изделие полностью. Замачивание в такой жидкости, по словам создателя контента, является самым простым и быстрым способом удаления желтых пятен на одежде белого цвета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других способах отбеливания вещей. "Бабушкины методы" используют для удаления желтых пятен только предметы домашнего обихода.