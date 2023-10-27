Мыши будут бежать из вашего дома без оглядки: два рабочих способа прогнать грызунов

Ставить мышеловку или покупать яд не придется

Осенью, когда с каждым днем становится все холоднее мыши ищут убежище и еду в наших домах. Вредители портят запасы продуктов, перегрызают провода и оставляют после себя продукты жизнедеятельности.

В магазинах можно увидеть всевозможные ловушки, мышеловки и яды, которые помогут избавиться от непрошеных гостей. Но есть и более гуманные, но эффективные способы прогнать мышей. Воспользоваться ними может каждый.

Первый вариант — использовать алюминиевую фольгу. Достаточно взять фольгу, порвать ее на мелкие кусочки и скатать из них шарики. Полученные предметы нужно разложить по маршруту, которым передвигаются грызуны. Мыши не любят прикасаться к фольге и она должна отвадить их от вашего жилья.

Второй вариант — ароматическое масло. Соедините 30 капель эфирного масла лаванды со 100 миллилитрами воды. Полученную жидкость разлейте в небольшие блюдца и расставьте возле мест, откуда мыши проникают в дом. Некоторые люди считают аромат лаванды очень приятным, а вот мыши его на дух не переносят.

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