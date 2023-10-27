Что добавить к "шубе": продукты, которые сделают скучный салат втрое вкуснее

Некоторые из этих компонентов могут быть неожиданными

Мы рассказывали, чем заменить кислые огурцы в "оливье", чтобы салат стал еще вкуснее. Теперь делимся советами по "шубе".

Ее часто подают на праздники, особенно в холодное время. Но и в будний день селедку под шубой можно есть. Pixelinform рассказали о компонентах, которые смогут внести разнообразие в привычный вкус салата.

Заменить сельдь

Праздничный вариант салата, который точно понравится гостям – с красной рыбой вместо сельди. Также сверху такой салат можно задекорировать икрой.

Яблоки

Для кого-то этот компонент может показаться неожиданным, но стоит только отведать – и вы будете класть яблоки всегда. Фрукт придает блюду особые нотки. Лучше всего подходят сорта с кислинкой. Перед добавлением чистим яблоко и удаляем семена.

Сыр

Любой сорт сыра придаст блюду особую нежность и вкус. Но "классикой" считаются сыры твердых сортов. Этот слой укладывают перед майонезной сеткой.

Сливочное масло

Этот ингредиент сделает салат лучше, ярче. К тому же никто не догадается, что масло есть в блюде — лишь отметят приятный сливочный оттенок вкуса. Для добавления кусочек масла замораживают, затем измельчают на терке и смешивают с куриным желтком.

Выберите вариант, который вам нравится. Также мы рассказывали, что добавить к котлетам, чтобы сделать их особенно сочными.