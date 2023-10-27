Как убрать налет в унитазе: вам нужно копеечное средство и минимум усилий

Чистота в санузле — это вопрос не только эстетического восприятия, но и важное требование гигиены

Внутри и снаружи сантехники размножаются различные вредоносные бактерии и откладывается налет, который значительно осложняет уборку. Одним из способов, как избавиться от налета в унитазе лимонной кислотой и уксусом, "Телеграф" поделился раньше.

А сегодня мы расскажем, как очистить унитаз от налета с помощью соды и соли. Этот метод работает безотказно со времен наших бабушек и не требует больших усилий. Главное, уделять сантехнике регулярное внимание.

Как часто нужно мыть унитаз дома — ответ специалистов

Для поддержания чистоты достаточно:

Один раз в день мыть внутри щеткой или ершиком для унитаза с моющим средством. Необязательно использовать те, которые содержат хлор — вы можете просто насыпать столовую ложку обычного стирального порошка.

Один раз в неделю проводить тщательную уборку помещения вместе с дверными ручками и поверхностями вокруг. Эта дезинфекция необходима, чтобы убрать бактерии, которые остаются в воздухе после смыва и затем оседают.

Кроме того, рекомендуется вымыть унитаз после ухода гостей, если они им пользовались. Это вопрос личной гигиены и пренебрегать им не стоит.

Как снять налет в унитазе — народный метод

Для создания мощного бабушкиного средства вам понадобится:

обычная пищевая сода — 250 граммов;

граммов; обычная поваренная кухонная соль — 250 граммов.

Насыпьте соду и соль в подходящую емкость и перемешайте. Продолжая размешивать, понемногу добавляйте теплую воду до консистенции густоватой пасты, которую вы сможете распределить по стенкам унитаза.

Перед сном нанесите смесь ершиком, щеткой или мочалкой и оставьте до утра. За ночь налет растворится, бактерии будут уничтожены и вам останется только удалить остатки смеси тем же ершиком, смачивая его в воде.

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