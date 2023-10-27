Вещи будут старыми и изношенными: четыре ошибки при стирке

Чтобы ваши изделия оставались в отличном состоянии, помните о простых правилах

Стиральная машина очень упрощает жизнь, однако использовать ее нужно правильно. Частые ошибки могут привести к тому, что вещи будут иметь изношенный и старый вид.

Стоит обратить внимание на четыре важных нюанса при стирке. Об этом рассказывает Express.

Ошибка №1: не разделять вещи по цветам

Следует стирать отдельно белую, светлую, темную и деликатную одежду. В противном случае расцветка ваших вещей может измениться. Особенно часто цвета смешиваются при горячей стирке.

Ошибка №2: перегружать стиральную машину

Не стоит класть в барабан все и сразу. В таком случае вы не получите качественный результат, да и прибор может повредиться. Хорошее правило: наполнять барабан примерно на три четверти, оставляя достаточно места для того, чтобы можно было просунуть ладонь между краем барабана и одеждой. В тестоне одежда будет больше тереться друг о друга, что приведет к изнашиванию ткани.

Ошибка №3: слишком много порошка и кондиционера для белья

Перебор с моющим средством чреват избыточной пеной и недостаточным полосканием, в результате чего на вашей одежде может образоваться липкая пленка. Соблюдайте рекомендации, данные инструкцией на порошке.

Ошибка №4: не ухаживать за стиральной машиной

Стиральные машины необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить появление плесени и известкового налета. Просто запустите горячий цикл с небольшим количеством уксуса, это удалит нежелательные запахи и грязь. Также нужно протирать дверцу и уплотнитель стиральной машины после каждой стирки, убирая лишнюю воду.

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