В Киеве 30 октября состоится конференция по ресторанным инновациям SALT: Restaurant Innovation Conference

Эксперты из Украины и Британии поделятся собственным опытом трендов для рестораторов, гостиниц, представителей пищевой промышленности

В понедельник, 30 октября, состоится конференция по ресторанным инновациям SALT: Restaurant Innovation Conference с известными спикерами.

Это однодневное интерактивное событие от HOTELIERO о современных ресторанных трендах для рестораторов, гостиниц, представителей пищевой промышленности и диджитал сектора HoReCa.

Эксперты из Украины и Британии поделятся своим опытом, аналитикой, успешными кейсами и взглядом на мировые и локальные тенденции. На конференции вы сможете увидеть практические современные проекты, инновационные подходы у ресторанных предпринимателей, а также какие ключевые украинские технологии и софт способствуют развитию ресторанного бизнеса.

SALT: Restaurant Innovation Conference

Когда: 30 октября 2023 года

Где: г. Киев, КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16а

Присоединиться к SALT Restaurant Innovation Conference можно уже с 27 октября, оформив билеты по ссылке https://www.saltconference.com.ua/. Среди известных спикеров на мероприятии будет присутствовать Чарльз Бэнкс – кофаундер The Food People – ведущего трендвочинга агентства Великобритании.