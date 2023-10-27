В Києві 30 жовтня відбудеться конференція з ресторанних інновацій SALT: Restaurant Innovation Conference

Експерти з України та Британії поділяться власним досвідом щодо трендів для рестораторів, готельєрів, представників харчової промисловості

В понеділок, 30 жовтня, відбудеться конференція з ресторанних інновацій SALT: Restaurant Innovation Conference з відомими спікерами.

Це одноденна інтерактивна подія від HOTELIERO про сучасні ресторанні тренди для рестораторів, готельєрів, представників харчової промисловості та діджитал сектору HoReCa.

Експерти з України та Британії поділяться власним досвідом, аналітикою, успішними кейсами та поглядом на світові та локальні тенденції. На конференції ви зможете побачити практичні сучасні проєкти, інноваційні підходи у ресторанних підприємців, а також які ключові українські технології та софт сприяють розвитку ресторанного бізнесу.

SALT: Restaurant Innovation Conference

Коли: 30 жовтня 2023 року

Де: м. Київ, КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а

Долучитись до "SALT Restaurant Innovation Conference" можна вже з 27 жовтня, оформивши квитки за посиланням https://www.saltconference.com.ua/. Серед відомих спікерів на заході буде присутній Чарльз Бенкс — кофаундер The Food People – провідного трендвочінг агентства Великої Британії.